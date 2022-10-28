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Россия превращает Херсонскую область в зону отчуждения, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские военные пытаются превратить Херсонскую область в зону отчуждения, демонтируя всю существующую систему здравоохранения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Оккупанты добавили еще один вызов – на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, прежде всего, это касается Херсонской области. Россия делает из Херсона зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям и гарантировалась жизнь.

"Теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения. Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов" – добавил президент.

Также Зеленский призвал украинцев, которые находятся в оккупированных городах и районах, делать все, чтобы помогать друг другу – несмотря на какие-либо действия оккупантов.

Ранее мы писали, что российские захватчики планируют провести рейды в Херсоне, чтобы найти патриотов Украины, которые не покинули оккупированный город.

Напомним, недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области. В Херсоне также закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.

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