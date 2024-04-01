Россия переплачивает 60%: британская разведка о санкциях против военной промышленности

Как отмечается в сводке, исследование Института развивающихся экономик Банка Финляндии показывает, что третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров га территорию России.

По данным британской разведки, хотя Россия увеличила производство ключевых боеприпасов, наиболее часто используемых в Украине, таких как артиллерийские снаряды, санкции, скорее всего, окажут наибольшее влияние на более совершенные и сложные системы вооружений России. Эти системы в производстве и разработке почти наверняка все больше полагаются на иностранные компоненты и технологии.

Кроме того, санкции продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в Россию. Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта оружия и увеличению задержек поставок, в том числе некоторым из наиболее важных оставшихся клиентов оружия, отмечают в Минобороны Британии.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля России в мировой торговле оружием упала до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2014 по 2018 год.

Компоненты для оружия

Напомним, несмотря на западные санкции против РФ в ракетах и беспилотниках, которые террористический путинский режим использует против Украины, продолжают находить десятки компонентов, производимых в странах Запада.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.