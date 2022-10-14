RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией, - СМИ

Фото: Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Россия перебросила стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, на военную базу Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faktisk.

Вероятно, это связано с ядерным шантажом России на фоне ее поражения в Украине.

Спутниковый снимок за 7 октября показывает, что на базе Оленья расположены семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре - Ту-95. Через два дня Planet Labs зафиксировал один Ту-160 на взлетной полосе авиабазы.

Авиабаза Оленья, 7 октября/Planet Labs

Расположение стратегических бомбардировщиков на Оленье необычное, потому что обычно эти самолеты расположены на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах к юго-востоку от Москвы.

Военные эксперты, опрошенные Faktisk считают, что эти маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями "Гром", но допускают и наличие в них элемента ядерного сдерживания, а следовательно - составляющей ядерных угроз президента РФ Владимира Путина.

Последний раз российские ядерные учения "Гром" состоялись в феврале 2022 года - менее чем за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Они однозначно были предупреждением Западу, чтобы он не вмешивался", - говорит норвежский военный эксперт Ларс Педер Хага.

Напомним, Норвегия патрулирует свою границу с РФ с помощью гарнизона обороны в Сер-Варангере. Недавно страна усилила охрану на границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия