Россия перебросила солдат из военной базы в Белгородской области в Украину, - СМИ

По данным издания, 1 октября с территории военной базы в Валуйках пропали военная техника и шатры, в которых размещался личный состав. Это также можно заметить на спутниковых снимках.

При этом на спутниковых снимках, которые были сделаны еще 6 сентября, отчетливо видны вражеские вертолеты, наземная военная техника и шатры.

Спутниковые снимки военной базы в Валуйках (radiosvoboda.org)

В "Радио Свобода" отмечают, что, по информации полковника запаса ВСУ Романа Свитана, с военной базы солдат и технику перебросили во временно оккупированный город Сватово (Луганская область). Он также добавил, что одной из причин этому были недавние взрывы в Валуйках, которые произошли 16 и 28 сентября.