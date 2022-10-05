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Россия перебросила солдат из военной базы в Белгородской области в Украину, - СМИ

Иллюстративное фото: Россия перебросила солдат из военной базы в Белгородской области в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия переместила личный состав и технику из военной базы в городе Валуйки (Белгородская область) в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным издания, 1 октября с территории военной базы в Валуйках пропали военная техника и шатры, в которых размещался личный состав. Это также можно заметить на спутниковых снимках.

При этом на спутниковых снимках, которые были сделаны еще 6 сентября, отчетливо видны вражеские вертолеты, наземная военная техника и шатры.

Спутниковые снимки военной базы в Валуйках (radiosvoboda.org)

В "Радио Свобода" отмечают, что, по информации полковника запаса ВСУ Романа Свитана, с военной базы солдат и технику перебросили во временно оккупированный город Сватово (Луганская область). Он также добавил, что одной из причин этому были недавние взрывы в Валуйках, которые произошли 16 и 28 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что на фоне украинского наступления в Харьковской области участились сообщения о якобы обстрелах населенных пунктов на территории Российской Федерации и, в частности, в Белгородской области.

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