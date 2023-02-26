Россия перекидывает эшелон с техникой и военными из Беларуси в Ростовскую область

Россия перекидывает эшелон с техникой и военнослужащими Вооруженных сил РФ из Слонима (Беларусь) в Ростовскую область (Россия).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" и Сообщество железнодорожников Беларуси.
Сообщается, что 25 февраля со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Матвеев-Курган (Ростовская область, около 30 км от границы с Украиной) был отправлен воинский эшелон РФ.
В составе находился 51 вагон, из них:
Расчетная дата прибытия на станцию назначения - 4 марта.
Как сообщалось ранее, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в случае объявления военного положения для нужд армии привлекут 1,5 млн человек.
Кроме того, Буданов и Дейнеко оценили, возможно ли сейчас новое наступление России из Беларуси.
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