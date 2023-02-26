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Россия перекидывает эшелон с техникой и военными из Беларуси в Ростовскую область

Иллюстративное фото: Россия перекидывает эшелон с техникой и военными из Беларуси в Ростовскую область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия перекидывает эшелон с техникой и военнослужащими Вооруженных сил РФ из Слонима (Беларусь) в Ростовскую область (Россия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" и Сообщество железнодорожников Беларуси.

Сообщается, что 25 февраля со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Матвеев-Курган (Ростовская область, около 30 км от границы с Украиной) был отправлен воинский эшелон РФ.

В составе находился 51 вагон, из них:

  • 5 пассажирских вагонов (с личным составом Вооруженных сил РФ в количестве примерно 250 человек);
  • 3 крытых вагона (со снаряжением);
  • 43 вагона-платформы.

Расчетная дата прибытия на станцию назначения - 4 марта.

Как сообщалось ранее, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в случае объявления военного положения для нужд армии привлекут 1,5 млн человек.

Кроме того, Буданов и Дейнеко оценили, возможно ли сейчас новое наступление России из Беларуси.

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