Пограничники считают, что учение РФ в Беларуси будут продолжаться еще не раз

На днях мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" сообщил, что обучение РФ в Беларуси снова продолжено , однако украинские пограничники считают, что эти учения будут продолжаться еще не раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона .

"Нужно понимать, что подобные учения для сухопутной компоненты продолжаются не один месяц и постоянно продолжаются. И думаю, что после продления нынешнего срока будет продление еще раз и еще раз. Фактически Беларусь и Россия продолжают держать это направление для такого напряжения", - заявил Демченко.

По его словам, Россия делает это для того, чтобы Силы обороны Украины держали на этом направлении необходимое количество сил и средств и не опрокидывали их на более напряженные участки, где, собственно, сейчас и ведутся полномасштабные боевые действия.

Демченко также заявил, что создание ударной группировки сейчас не фиксируется, однако добавил, что врага нельзя недооценивать.

Сейчас же наряду с непосредственно по линии государственной границы ГНСУ не отмечает перемещения техники или личного состава подразделений России или Беларуси.