ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники считают, что учение РФ в Беларуси будут продолжаться еще не раз

Новина українською →
Украина, Пятница 27 января 2023 15:50
Пограничники считают, что учение РФ в Беларуси будут продолжаться еще не раз Фото: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Карина Левицкая

На днях мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" сообщил, что обучение РФ в Беларуси снова продолжено, однако украинские пограничники считают, что эти учения будут продолжаться еще не раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Нужно понимать, что подобные учения для сухопутной компоненты продолжаются не один месяц и постоянно продолжаются. И думаю, что после продления нынешнего срока будет продление еще раз и еще раз. Фактически Беларусь и Россия продолжают держать это направление для такого напряжения", - заявил Демченко.

По его словам, Россия делает это для того, чтобы Силы обороны Украины держали на этом направлении необходимое количество сил и средств и не опрокидывали их на более напряженные участки, где, собственно, сейчас и ведутся полномасштабные боевые действия.

Демченко также заявил, что создание ударной группировки сейчас не фиксируется, однако добавил, что врага нельзя недооценивать.

Сейчас же наряду с непосредственно по линии государственной границы ГНСУ не отмечает перемещения техники или личного состава подразделений России или Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь продолжила обучение на полигоне "Ружаны" до 31 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь прикордонники Война России против Украины пограничная служба
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору