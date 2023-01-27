Пограничники считают, что учение РФ в Беларуси будут продолжаться еще не раз
На днях мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" сообщил, что обучение РФ в Беларуси снова продолжено, однако украинские пограничники считают, что эти учения будут продолжаться еще не раз.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Нужно понимать, что подобные учения для сухопутной компоненты продолжаются не один месяц и постоянно продолжаются. И думаю, что после продления нынешнего срока будет продление еще раз и еще раз. Фактически Беларусь и Россия продолжают держать это направление для такого напряжения", - заявил Демченко.
По его словам, Россия делает это для того, чтобы Силы обороны Украины держали на этом направлении необходимое количество сил и средств и не опрокидывали их на более напряженные участки, где, собственно, сейчас и ведутся полномасштабные боевые действия.
Демченко также заявил, что создание ударной группировки сейчас не фиксируется, однако добавил, что врага нельзя недооценивать.
Сейчас же наряду с непосредственно по линии государственной границы ГНСУ не отмечает перемещения техники или личного состава подразделений России или Беларуси.
Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь продолжила обучение на полигоне "Ружаны" до 31 января.
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