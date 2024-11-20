Россия перебрасывает ПВО из Евпатории для защиты Крымского моста, - "АТЕШ"

Во время разведки Евпаторийского района выяснилось, что российские террористы перебрасывают военную технику, а также системы ПВО в район Керчи для усиления защиты Крымского моста. Соответствующий шаг оставил авиаремонтный завод и прилегающий аэродром практически без охраны и техники. Сейчас на территории завода остались только фюзеляжи самолетов и старая зенитная установка "ЗУ-23-2".

Фото: Россия перебрасывает ПВО из Евпатории для защиты Крымского моста (t.me/atesh_ru)

"Ранее на этой территории оккупанты размещали армейскую авиацию, которую позже рассредоточили по другим военным аэродромам после успешных ударов Сил обороны Украины. Мы активно способствовали этим ударам, передавая оперативную информацию", - добавляет "АТЕШ".

Атаки на Крымский мост

Напомним, что Крымский мост, построенный Россией с нарушением международного права, уже дважды становился объектом атак.

В октябре 2022 года на мосту прогремели мощные взрывы, которые вызвали серьезные повреждения. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подтвердил, что эта операция была результатом работы его ведомства.

Еще одна атака произошла в июле. Тогда были разрушены два пролета моста. По словам Малюка, к операции снова причастна СБУ, а для ее выполнения использовали морские дроны типа Sea Baby.