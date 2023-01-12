Россия перекидывает мобилизированных из Беларуси в направлении Луганска, - "Гаюн"

Сообщается, что с железнодорожной станции Чепино (Витебский район, Витебская область) в Россию был отправлен очередной эшелон с солдатами.

Всего в эшелоне находилось 48 вагонов: 8 пассажирских (в которых находилось примерно 400 человек), 3 грузовых вагона (со снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с колёсной и гусеничной техникой).

Отмечается, что эшелон должен прибыть на железнодорожную станцию Россошь (Воронежская область, Россия) 15 января. Добавим, что станция Россошь находится в 50 км от Луганской области.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российское военное командование перебрасывает мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону боевых действий и в приграничные районы.

Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что угроза нанесения ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет.

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