Россия перебрасывает боеспособные подразделения для возобновления штурмов в Курской области, - ВСУ

По словам Кравцова, в определенной степени россияне сосредотачивают свои силы в Курской области, подтягивая туда все новые и новые подразделения.

"Известно, что сюда в связи с понесенными потерями подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ передислоцировалась 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий. И противник все же имеет целью как можно быстрее отбросить нас из этого района. Мы продолжаем обороняться", - добавил он.

Кравцов также отметил, что враг накапливает технику в регионе, впрочем, Силы обороны эффективно уничтожают ее. Например, только позавчера было уничтожено 35 или 37 единиц техники россиян.

"Наблюдая за ходом боевых действий как на востоке, так и на севере нашей страны, можно сделать определенный вывод, что российская армия перебрасывает максимально боеспособные и наиболее подготовленные свои подразделения именно на Курщину. И я считаю, что именно этим они немножко разгружают натиск на восточном направлении", - заявил он.

Бои в Курской области

В мае 2024 года украинская разведка получила данные о планах России начать наступление из Курской области на Сумском направлении. Целью этого наступления было создание так называемой «буферной зоны» на северной границе Украины, что также рассматривалось как продолжение вражеских операций, направленных на Харьковщину. В ответ Украина приняла решение о проведении наступательной операции на территории Курской области.

В течение почти трех месяцев боевых действий в Курской области российская сторона потеряла более 20 тысяч военнослужащих. Также было уничтожено 1101 единицу российской военной техники и вооружения.