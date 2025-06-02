Россия передала Украине "меморандум" через Турцию, - источники

Делегация Российской Федерации передала Украине "меморандум". Документ был передан через Турцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Как рассказал информированный собеседник РБК-Украина, на этот раз на переговорах глава российской делегации Владимир Мединский "значительно меньше рассказывал какие-то фантастические истории".
Во время переговоров в Стамбуле 16 мая делегации Украины и России договорились подготовить письменные предложения по возможному прекращению огня.
После разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва работает над "меморандумом", в котором изложит собственное видение мирного урегулирования, в том числе потенциальные сроки завершения войны.
24 мая МИД РФ сообщил, что подготовка документа почти завершена. В нем, по словам ведомства, изложены ключевые позиции Москвы по прекращению боевых действий. При этом Украина пока не получила этот документ.
В Офисе президента Украины обеспокоены тем, что Россия может включить в "меморандум" неприемлемые условия, которые фактически будут означать потерю части суверенитета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.