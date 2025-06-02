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Россия передала Украине "меморандум" через Турцию, - источники

Фото: Россия передала Украине "меморандум" через Турцию (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Делегация Российской Федерации передала Украине "меморандум". Документ был передан через Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как рассказал информированный собеседник РБК-Украина, на этот раз на переговорах глава российской делегации Владимир Мединский "значительно меньше рассказывал какие-то фантастические истории".

"Меморандум" РФ о перемирии

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая делегации Украины и России договорились подготовить письменные предложения по возможному прекращению огня.

После разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва работает над "меморандумом", в котором изложит собственное видение мирного урегулирования, в том числе потенциальные сроки завершения войны.

24 мая МИД РФ сообщил, что подготовка документа почти завершена. В нем, по словам ведомства, изложены ключевые позиции Москвы по прекращению боевых действий. При этом Украина пока не получила этот документ.

В Офисе президента Украины обеспокоены тем, что Россия может включить в "меморандум" неприемлемые условия, которые фактически будут означать потерю части суверенитета.

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