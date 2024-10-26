Россия передала Ирану разведданные за несколько часов до атаки Израиля, - Sky News

Источник издания отмечает, что Россия сообщила Ирану о перемещении американских и израильских военных. По словам собеседника, Москва предоставила эту информацию из-за "сотрудничества с Ираном и снижения эскалации в регионе".

Как пишет Sky News Arabia, Иран приуменьшил последствия израильской атаки. Тегеран утверждал, что на некоторых объектах были "небольшие последствия". При этом иранские СМИ отрицали заявления Израиля об ударах по 20 точкам и об участии 100 израильских военных самолетов в атаке.

Как добавляет издание, заявления Ирана подтверждают, что израильские удары были направлены на военные базы в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран.