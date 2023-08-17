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Россия передала Беларуси партию вертолетов Ми-35

Фото: Россия передала Беларуси партию вертолетов Ми-35 (flickr by Jeroen Bos)
Автор: Иван Носальский

Беларусь получила от России четыре обещанных ударных вертолета Ми-35. Их уже заметили на одном из аэродромов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

По данным мониторингового канала, в 18:30 на аэродроме "Мачулищи" приземлились вертолеты Ми-35, которые прилетели из России. 

В "Гаюне" уточняют, что белорусские летчики прибыли на вертолетах из Ростовской области. 

Контракт на поставки партии из четырех вертолетов Беларусь с Россией подписали еще в августе 2020 года. Их передача ожидалась до апреля 2023 года, но задержалась по неизвестным причинам. 

Поставки происходят в рамках программы военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью до 2025 года, которая предусматривает предоставление неуказанного количества Ми-25 для белорусских войск. 

Ми-35

Стоит заметить, что Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет. Он предназначен для уничтожения бронированной техники и огневой поддержки пехоты, а также перевозки грузов. 

Как отмечали ранее исследователи OSINT-проекта Oryx, один из таких вертолетов Россия потеряла во время бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина

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