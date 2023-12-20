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Россия получает из КНДР некачественные снаряды, которые разрываются прямо в стволах пушек, - Генштаб

Среда 20 декабря 2023 08:20
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Россия получает из КНДР некачественные снаряды, которые разрываются прямо в стволах пушек, - Генштаб Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за недостаточного количества боеприпасов собственного производства российские войска вынуждены использовать артиллерийские и минометные заряды низкого качества, которые поставляет Северная Корея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков.

В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Михаил Теплинский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.

Также согласно отчету Института изучения войны, ВСУ отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки. Возможно, украинские войска отошли на более защищенные позиции ближе к Работино.

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