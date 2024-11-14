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Россия в последнее время применяет против Харькова новый тип вооружения, - Терехов

Иллюстративное изображение (t.me/citykharkivua)
Автор: Сергей Пышкин

В последнее время враг атакует Харьков новым типом вооружения - беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Уже не раз террористы целились дронами по жилым домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета, которую цитирует мэра Игоря Терехова.

"Российский агрессор в последнее время атакует город Харьков новым типом вооружения - беспилотными летательными аппаратами... уже не раз было зафиксировано попадание БпЛА в жилые дома", - заявил Терехов. 

Городской голова добавил, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) применяет против Харькова все имеющиеся типы оружия: 

  • ракеты С-300/С-400; 
  • управляемые авиационные бомбы (КАБ); 
  • ударные дроны типа Shahed; 
  • беспилотные летательные аппараты (БПЛА). 

"Наши военные учатся отражать любые атаки. Делается все возможное, чтобы Харьков жил и работал", - заявил Терехов и добавил, что в городе не прекращается работа по восстановлению поврежденного жилого фонда.

Обстрелы Харькова 

С начала полномасштабного вторжения украинские населенные пункты постоянно находятся под угрозой атак со стороны российских войск. Противник активно использует различные виды оружия, включая ракеты, управляемые авиабомбы и ударные дроны, с целью разрушения критической инфраструктуры и жилых районов. 

В частности под регулярными обстрелами террористов находится Харьков. Например, этой ночью, 14 ноября, враг атаковал город КАБами

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