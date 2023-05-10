"Россия - оккупант". У здания МИД Грузии протестуют против возобновления авиарейсов с РФ

В среду, 10 мая, у здания МИД Грузии люди собрались в протест против возобновления авиарейсов с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что люди вышли с плакатами, на которых написано, что "Россия-оккупант".
На фотографиях можно увидеть, что на акции собрались люди со свистками, а также рядом присутствуют правоохранители.
Авиасообщение между странами прекращено еще с 2019 года по инициативе Москвы. Страна-агрессор решила пойти на такой шаг после того, как появление в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вызвало протесты и беспорядки.
Напомним, что сегодня, 10 мая, Россия объявила об отмене визового режима с Грузией и отмене запрета на авиарейсы.
Заместитель министра экономики Грузии Мариам Кривишвили сказала, что не находящиеся под санкциями Запада российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы в Грузию.
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