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Россия объявила Зеленского в розыск. В ОП посоветовали Москве поискать здравый смысл

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского. В Офисе президента, реагируя на это, посоветовали россиянам поискать "здравый смысл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости" и комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Так, российское агентство "РИА Новости" опубликовало скриншот из базы данных российского МВД об объявлении в розыск Зеленского. Согласно данным из базы российского МВД, основанием для объявления в розыск стало якобы возбужденное в отношении Зеленского уголовное дело в России.

На Банковой на такой выпад российских силовиков уже отреагировали. Пресс-секретарь украинского президента в комментарии РБК-Украина посоветовал российскому МВД "сначала поискать совесть и здравый смысл".

Обида за ордер на Путина?

Напомним, в прошлом году Международный уголовный суд ООН выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина за насильственную депортацию украинских детей в Россию. В ответ на это российские силовики объявили в розыск судью МУС, который подписывал ордер на арест Путина.

Кроме того, в прошлом году россияне объявили в розыск тогдашнего главка ВСУ Валерия Залужного и тогда еще командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

А в конце марта 2024 года Россия объявила в розыск главу СБУ Василия Малюка. Россияне обвиняют его в "терроризме" за операции, которые СБУ проводит на территории России.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация