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Россия объявила о выходе из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Фото: Россия объявила о выходе из Парламентской ассамблеи ОБСЕ (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Госдума РФ и Совет Федерации планируют принять решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ до 21 февраля.

Об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Он назвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

"Худшее в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства", - заявил Володин.

Парламентская ассамблея ОБСЕ

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Организацию создали в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействию укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

Изоляция РФ в международных организациях

Напомним, в прошлом году ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.

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