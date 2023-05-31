Россия объявила в розыск еще троих украинских генералов

Россия объявила в розыск генерал-полковника Игоря Колесника, генерал-лейтенанта Александра Локоту и генерал-лейтенанта Андрея Грищенко. Об этом свидетельствуют данные электронной базы МВД России.

Всех трех генералов разыскивают по уголовной статье, однако россияне не уточняют, по какой именно.

Стоит отметить, что Игорь Колесник ранее возглавлял Оперативное командование "Север", а затем был первым заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Александр Локота также возглавил Оперативное командование "Север", в 2016 году его назначили первым заместителем командующего Сухопутными войсками, позже - заместителем начальника Генштаба и командующим силами АТО.

Андрей Грищенко в разные годы был заместителем командующего ОК "Север" и командующим ОК "Юг", а также заместителем командующего Сухопутными войсками по боевой подготовке.

Россия ищет украинских командующих

Напомним, ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Объединенными силами Сергея Наева.

Также ранее суд в Москве арестовал заочно руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и обвинил его в организации террористических актов.

В Офисе президента высмеяли объявление РФ о розыске украинских командующих. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что россияне дискредитируют себя такими заявлениями.

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