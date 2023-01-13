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Россия объявила о якобы захвате Соледара

Фото: РФ заявляет, что якобы захватила Соледар (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявляет, что якобы полностью захватила Соледар Донецкой области, где продолжались тяжелые бои. Генштаб ВСУ не подтверждает эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"Вечером 12 января завершено освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий", - говорится в сообщении российского Минобороны.

При этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии РБК-Украина на вопрос о якобы захвате Соледара оккупантами заявил, что информация не соответствует действительности.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе. Детали я не могу говорить", - сказал он.

Что известно о ситуации в Соледаре

Напомним, Сергей Череватый сегодня в эфире телемарафона заявил, что бои в Соледаре продолжаются, украинские защитники держат оборону. По его словам, россияне намеренно разгоняют "шум", чтобы посеять разочарование среди украинцев.

В Минобороны Украины также отметили, что ночь в Соледаре была напряженной, а бои продолжаются.

При этом сегодня в утренней сводке аналитики ISW предположили, что российские оккупанты, вероятно, захватили Соледар. Однако они подчеркнули, что это не приведет к окружению Бахмута.

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