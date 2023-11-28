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Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии: есть раненые, среди погибших - ребенок

Фото: обстрел Сумской области 28 ноября (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Сумской области днем вторника, 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

По предварительным данным, Россия начала обстрелы около 12:30. Страна-агрессор применяла запрещенные международным правом методы ведения войны.

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда Сумской области РСЗО.

В результате этого разрушены по меньшей мере 5 частных домов. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице.

" Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в сообщении.

Фото: обстрел Сумской области 28 ноября (t.me/prokuraturasumy)

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью уволен в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что российские войска обстреляли школу в Сумской области. Тогда от атаки погиб ребенок.

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