Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии: есть раненые, среди погибших - ребенок

Российская Федерация нанесла артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Сумской области днем вторника, 28 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
По предварительным данным, Россия начала обстрелы около 12:30. Страна-агрессор применяла запрещенные международным правом методы ведения войны.
Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда Сумской области РСЗО.
В результате этого разрушены по меньшей мере 5 частных домов. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице.
" Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - говорится в сообщении.
Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью уволен в марте-апреле.
После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.
Ранее РБК-Украина также сообщало, что российские войска обстреляли школу в Сумской области. Тогда от атаки погиб ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.