Россия ограничила движение судов по Керченскому проливу
Власти России сегодня, 2 августа, вечером ввели ограничения для движения судов по Керченскому проливу.
Об этом сказано в заявлении Министерства обороны России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве рассказали, что движение подводных и надводных судов, а также летательных аппаратов по Керченскому проливу ограничено.
Исключение ввели только для судов, которые идут в светлое время суток по рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в местные порты.
При этом для судов, которые следуют из Черного моря, создан район досмотра.
Паника в районе Керченского пролива
Напомним, последние несколько дней в районе Керченского пролива происходят чрезвычайные происшествия. В частности, на Крымском мосту звучала воздушная тревога, его неоднократно перекрывали, а суда не пускали в пролив.
Также 17 июля на Крымском мосту произошли взрывы, из-за которых было повреждено дорожное полотно.
Источник РБК-Украина в Службе безопасности Украины утверждал, что причина взрывов - атака надводных дронов, которую организовала СБУ вместе с Военно-морскими силами.
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