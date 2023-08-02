Россия ограничила движение судов по Керченскому проливу

Власти России сегодня, 2 августа, вечером ввели ограничения для движения судов по Керченскому проливу.

Об этом сказано в заявлении Министерства обороны России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В ведомстве рассказали, что движение подводных и надводных судов, а также летательных аппаратов по Керченскому проливу ограничено.

Исключение ввели только для судов, которые идут в светлое время суток по рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в местные порты.

При этом для судов, которые следуют из Черного моря, создан район досмотра.

Паника в районе Керченского пролива

Напомним, последние несколько дней в районе Керченского пролива происходят чрезвычайные происшествия. В частности, на Крымском мосту звучала воздушная тревога, его неоднократно перекрывали, а суда не пускали в пролив.

Также 17 июля на Крымском мосту произошли взрывы, из-за которых было повреждено дорожное полотно.

Источник РБК-Украина в Службе безопасности Украины утверждал, что причина взрывов - атака надводных дронов, которую организовала СБУ вместе с Военно-морскими силами.