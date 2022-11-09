RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия в нынешнем виде всегда будет угрозой для Украины, - Притула

Фото: волонтер Сергей Притула (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Пока Российская Федерация будет существовать в нынешнем виде, она всегда будет представлять угрозу для Украины.

Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил волонтер Сергей Притула.

"Существование такого франкенштейна как Российская Федерация - это постоянная, длительная угроза украинской государственности и другим людям. Происходящее не родилось на ровном месте. Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному - к войне с Россией", - отметил он.

По его мнению, через 20-30 лет в России может вырасти новое поколение реваншистов по образцу Германии после Первой мировой войны.

"Мне хотелось бы, чтобы Российская Федерация прекратила существование в том виде, в каком есть сейчас. И чтобы все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточили свое внимание на том, что можно убивать россиян, и перерезали там друг друга. Пока они там будут заняты собой, мы успеем укрепить обороноспособность государства на достаточном уровне, чтобы сделать невозможным дальнейшую угрозу", - подчеркнул волонтер.

Он также добавил, что цивилизованный мир за последнее время изменил свое отношение к Украине, начав воспринимать ее как равного партнера.

"Мы сейчас инфлюэнсеры, несмотря на то, что сами нуждаемся в помощи. Представить себе тон общения западных элит с современными украинскими властями или представителями гражданского общества - это совершенно другая риторика, чем несколько лет назад. Тогда любой западный клерк приезжал сюда и поучал. За этим столом в фонде (фонде Сергея Притулы, - ред.) сидят люди от депутатов Бундестага до австралийских сенаторов, от послов G7 до советника Конгресса США, и это совсем другие разговоры. Это больше напоминает партнерское общение, а не назидательное, с позиции более богатого, более демократичного и т.д.", - отметил Притула.

Напомним, в начале ноября фонд Сергея Притулы объявил сбор на несколько десятков бронетранспортеров Spartan для Вооруженных сил Украины. Сбор на 200 млн гривен удалось закрыть чуть более, чем за сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ПритулаРоссийская ФедерацияВойна России против Украины