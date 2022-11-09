Россия в нынешнем виде всегда будет угрозой для Украины, - Притула

"Существование такого франкенштейна как Российская Федерация - это постоянная, длительная угроза украинской государственности и другим людям. Происходящее не родилось на ровном месте. Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному - к войне с Россией", - отметил он.

По его мнению, через 20-30 лет в России может вырасти новое поколение реваншистов по образцу Германии после Первой мировой войны.

"Мне хотелось бы, чтобы Российская Федерация прекратила существование в том виде, в каком есть сейчас. И чтобы все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточили свое внимание на том, что можно убивать россиян, и перерезали там друг друга. Пока они там будут заняты собой, мы успеем укрепить обороноспособность государства на достаточном уровне, чтобы сделать невозможным дальнейшую угрозу", - подчеркнул волонтер.

Он также добавил, что цивилизованный мир за последнее время изменил свое отношение к Украине, начав воспринимать ее как равного партнера.

"Мы сейчас инфлюэнсеры, несмотря на то, что сами нуждаемся в помощи. Представить себе тон общения западных элит с современными украинскими властями или представителями гражданского общества - это совершенно другая риторика, чем несколько лет назад. Тогда любой западный клерк приезжал сюда и поучал. За этим столом в фонде (фонде Сергея Притулы, - ред.) сидят люди от депутатов Бундестага до австралийских сенаторов, от послов G7 до советника Конгресса США, и это совсем другие разговоры. Это больше напоминает партнерское общение, а не назидательное, с позиции более богатого, более демократичного и т.д.", - отметил Притула.