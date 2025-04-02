Россия ни на что не соглашается добровольно, - глава МИД Литвы о мирных переговорах

Литва не видит признаков готовности России идти добровольно на уступки в войне против Украины. Министр иностранных дел Кястутис Будрис отметил, что единственный путь к миру это санкции и международное давление.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Главной темой в контексте войны в Украине остаются мирные переговоры и попытки достичь перемирия. Однако Литва не видит никаких признаков готовности России идти на уступки.

"Мы не видели, чтобы Россия соглашалась на что-либо по доброй воле, и только через взаимоприемлемый процесс, когда каждая из сторон делает определенные уступки. Россия не является таким типом переговорщика, и таким международным игроком", - подчеркнул Кястутис Будрис.

Он подчеркнул, что Литва не является нейтральным наблюдателем в этой войне, а полностью поддерживает Украину и ее усилия по самообороне.

"Поэтому говоря о россиянах, мы верим в те меры и те прецеденты, которые сработали раньше: твердая военная сила, использование экономических ограничительных мер, санкции и использование замороженных активов как рычага. И если это будет первый случай в истории, когда Россия будет вести себя иначе, я буду очень удивлен", - отметил министр.

Отдельно он прокомментировал роль США в процессе мирных переговоров.

"Мы отдаем должное усилиям администрации президента Трампа максимально использовать дипломатический путь. Мы хотим, чтобы они были подкреплены жесткими дипломатическими инструментами и рычагами против России, когда или если Путин не проявит желание прекратить агрессию и согласиться на условия перемирия", - подытожил глава МИД Литвы.

Литва готова дать США возможность продолжать дипломатические усилия, чтобы оценить их эффективность и посмотреть, изменится ли поведение России.