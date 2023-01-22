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"Россия неадекватна": у Зеленского отреагировали на ядерные угрозы Володина

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Киев, Воскресенье 22 января 2023 12:33
"Россия неадекватна": у Зеленского отреагировали на ядерные угрозы Володина Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента ответили на слова спикера госдумы РФ Вячеслава Володина, угрожающего странам НАТО ядерным оружием из-за предоставления Украине военной помощи. Там напомнили о неадекватности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Почему РФ полет/неадекватна? Россия устами Володина (спикера российской Госдумы - ред.) снова угрожает, что передача военной техники Украине - это ... угроза мифическим городам РФ, и поэтому ждите эскалации... То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться…", - написал Подоляк.

Что сказал Володин

Напомним, сегодня спикер российской Госдумы Вячеслав Володин пригрозил "глобальной катастрофой" странам НАТО из-за передачи западного оружия Украине. Как это присуще российским политикам, он намекнул Западу, что РФ якобы может нанести ядерный удар.

"Аргументы, которые ядерные государства ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда была угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - написал Володин.

По его словам, решения Вашингтона и Брюсселя якобы "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям"

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