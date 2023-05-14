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Россия вряд ли сможет эффективно координировать войска в Украине, - британская разведка

Фото: британская разведка объяснила проблемы войск РФ в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия испытывает нехватку опытных военных и не может создать оперативный резерв. Поэтому оккупанты вряд ли смогут эффективно координировать свои войска в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка подчеркнула, что российская объединенная группировка войск (ОГВ) была создана в начале полномасштабного вторжения в Украину. Вероятно, группировка состояла из более чем 200 тысяч военных, организованных в 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

Однако в феврале прошлого года российская армия состояла из профессиональных солдат, была оснащена достаточно современными автомобилями и регулярно тренировалась. Сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас российские силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования, при этом многие их подразделения сильно недоукомплектованы. Обычно он производит лишь очень простые пехотные операции", - отмечает разведка.

Британская разведка сомневается, что Россия сможет создать боеспособный резерв и эффективно координировать широкомасштабные военные действия на длинной линии фронта в Украине.

Напомним, британская разведка отметила, что бегство кафиров из-под Бахмута свидетельствует о проблемах в российской армии.

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