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Россия наращивает и модернизирует свой ядерный арсенал, - глава Пентагона

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация в последнее время наращивает и модернизирует свой арсенал ядерного вооружения.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Россия также в последнее время модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал", - заявил Остин на церемонии вступления в должность командующего Стратегическим командованием США, которое курирует ядерный арсенал Соединенных Штатов.

По его словам, пока Кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины, весь мир стал свидетелем того, как президент РФ Владимир Путин занимается крайне безответственным бряцанием ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что Россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

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ПентагонЯдерное оружие