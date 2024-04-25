Россия усиливает наступление на Востоке. Что происходит на фронте и какие задачи ставят в Кремле

При подготовке материала использовались в частности данные и карты DeepState, Liveuamap, ISW.

Содержание:

Краматорское направление: Часов Яр – Константиновка

Авдеевское - Покровское направление: угроза для трех участков

Марьинское направление: Курахово и Угледар

Россиянам уже несколько месяцев как удалось перехватить инициативу на фронте. С сентября они с переменной интенсивностью наступают на разных направлениях, начиная от Купянска и до Запорожской области.

На Купянском направлении сейчас относительно без изменений. На Северо-востоке противник пытается пока действовать только на Лиманском направлении. В частности – вытеснить наши подразделения за реку Черный Жеребец, которая протекает рядом с админграницами Луганской области, а также из Тернов и Ямполевки.

На Юге враг хочет восстановить свои позиции, потерянные во время прошлогоднего наступления украинских подразделений на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Для этого россияне постоянно пытаются пробиться к Работино, а также возобновили атаки возле Старомайорского – в районе так называемого "Времеевского выступления".

Однако наиболее сложная ситуация сохраняется именно на Востоке. Вероятно, россияне готовятся к своему более масштабному летнему наступлению, в рамках которого хотят двигаться либо в сторону Краматорской агломерации, либо в сторону Курахового и Угледара, либо сразу на обоих этих оперативных направлениях.

Краматорское направление: Часов Яр – Константиновка

Значение Часового Яра для окупантов в том, что здесь пролегает транспортный узел, с которого открывается дорога на другой, больший по своему размеру город – Константиновку. Это часть Краматорской агломерации, которая и является одной из важнейших целей Москвы в плане выхода на админграницы Донецкой области.

Оккупанты наступают на Часов Яр с нескольких сторон с востока: со стороны Богдановки - Калиновки, непосредственно на восточный микрорайон города "Канал", а также вдоль дороги Т0504 (Н-32) от Ивановского. Промежуточная задача противника в городе – пробиться к каналу Северский Донец – Донбасс, который проходит в его восточной части – с севера на юг.

Карта: Liveuamap

В одной из локаций к югу от города водоток пересекается с дорогой Т0504 (Н-32). Кроме того, для поддержки своих усилий россияне также стремятся прорваться со стороны Клещиевки и Андреевки.

Для захвата Часового Яра противник, похоже, хочет перейти к привычной ему практике – охват района обороны украинских сил с флангов. Пока это не очень удается. Поэтому враг ограничивается фронтальными штурмами в восточной части города, одновременно увеличивающими его потери.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит, что оккупационная армия имеет приказ захватить Часов Яр до 9 мая, что пока не выглядит реалистичным. Ранее еще до решения Конгресса о помощи Украины собеседники в Силах обороны считали, что риск потери Часового Яра до конца мая есть. Но учитывая, что уже в считанные недели наши подразделения на передовой должны получить пополнение в оружии и главное – в снарядах, этот прогноз может несколько измениться.

Движение в направлении Краматорской агломерации для врага будет проблематично без решения еще одной задачи – захвата района Северска, который фактически вклинивается в линии обороны россиян. И то, что они действительно вынашивают такие планы, подтверждается их активизацией в направлении Белогоровки, Раздолевки и Выемки.

Авдеевское - Покровское направление: угроза для трех участков

Противник пытается на этом направлении достичь и закрепиться на рубеже Керамик - Очеретино - Уманское, где удерживают позиции наши Силы обороны. Для этого оккупанты наступают здесь сразу на несколько населенных пунктов, находящихся на отрезке протяженностью в 20 километров.

Несмотря на потери, понесенные в Авдеевке, враг пытается не сбавлять темп продвижения на этом направлении, очевидно, из-за опасений, что дополнительное время позволит укрепить украинскую оборону. А соответственно – ее прорыв после некоторой паузы может оказаться слишком сложным.

Карта: DeepState

Едва ли не самое большое давление противник оказывает на село Очеретино, в самом селе уже ведутся бои, врагу удалось захватить местную железнодорожную станцию. В целом ежедневное продвижение россиян здесь измеряется в сотню – несколько сотен метров.

Задача окупантов на этом участке – это движение либо к Покровску, либо к трассе Т0504 (Н-32) в той локации, где она сходится с автодорогой Н-20. По всей вероятности, что россияне выберут сразу два варианта. И первый, и второй вкладывается в общую логику действий врага на других оперативных направлениях – севернее в районе Часового Яра и южнее в районе Марьинки – Курахово.

Фактически с Покровского направления россияне могут создавать угрозу охвата Курахово и Угледара с севера, а также выйти на подступы Константиновки – части Краматорской агломерации и создать риск полуокружения Торецкого района обороны с юго-запада.

Однако самого по себе захвата Очеретиного для этого недостаточно – врагу нужно прорваться здесь на более широком фронте, чтобы снять риск фланговых ударов со стороны украинских войск. Именно поэтому оккупанты пытаются одновременно наступать и на Новокалиново, и на Новобахмутовку, и на Соловьево, и на Бердичи, и на Семеновку.

Марьинское направление: Курахово и Угледар

В районе Марьинки враг тоже пытается двигаться сразу на несколько населенных пунктов – на Красногоровку, на Георгиевку, в Новомихайловке и севернее Первомайского до Невельского.

Само село Новомихайловка, согласно с открытыми данными, почти полностью оккупировано противником. Следующей целью врага на этом участке станет, по всей видимости, село Константиновка (Марьинского района). В Красногоровке тоже уже идут бои в городе. В Георгиевку ему пока пробиться не удалось.

Карта: DeepState

Ключевая цель россиян на этом направлении – попытка охвата города Курахово, а это, в свою очередь, создаст условия для наступления на город Угледар с севера. Более глобальная цель – "зачистка" всего Угледарского "вклинения" украинских войск. На такой план одновременно указывает и активизация россиян вблизи самого Угледара. В частности, неподалеку от Павловки и Никольского фиксируется наращивание личного состава врага. Все предыдущие попытки окупантов наступать на этот город только с юга заканчивались для них разгромно.

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Стоит сразу отметить, что все описанное – задача не из легких для россиян и не является чем-то неотвратимым. Основная причина относительно быстрого продвижения врага на Покровском направлении после оккупации Авдеевки, в конце концов, как и на всех других участках – дефицит боеприпасов и БК к ПВО у украинских войск. Учитывая сдвиги в помощи от США, ситуация со снарядами должна выровняться. И это в ближайшие недели должно позволить несколько стабилизировать линию фронта.

Однако и враг тоже заметно истощается. Сейчас он старается как можно больше пользоваться пробелом в нашем оснащении до тех пор, пока не начнет поступать более активная помощь от партнеров. Но уже после этого им, в конце концов, станет очень проблематично вести наступление сразу на нескольких оперативных направлениях.