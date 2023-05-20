Россия пыталась атаковать Киев 18 дронами: все "Шахеды" сбили

После полуночи оккупанты атаковали Украину с северного направления. Россияне выпустили 18 дронов типа Shahed-136/131, направив их на столицу. Все "Шахеды" были сбиты военными воздушного командования "Центр".

Также вечером 19 мая защитники на восточном направлении "приземлили" еще два дрона-камикадзе, а на юге уничтожили разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР".

Ночная атака на Киев

Напомним, эта ночная атака на столицу стала 11-й с начала мая. Ночью жители Киева после оглашения воздушной тревоги услышали взрывы. Позже власти сообщили, что работает ПВО.

Обломки сбитых вражеских дронов упали в Днепровском районе, в результате чего на крыше многоэтажки возник пожар.

Также в Дарницком районе из-за обломков были повреждены авто и здание СТО, в Печерском повреждены окна домов, в Соломенском - дорога и автомобили.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

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