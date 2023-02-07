Россия пытается взять Бахмут в "клещи", но не держит трассы под огневым контролем, - глава ОВА

По его словам, трассы к Бахмуту не находятся под полным огневым контролем России. При этом оккупанты способны обстреливать трассу из артиллерии и РСЗО, в том числе уничтожать и любое гражданское движение, которое может происходить по этим дорогам.

"Так же нам понятно это, как враг пытается действовать: не просто заходить в город, но и применять тактику так называемых "клещей" - когда обходят с обеих сторон тот или иной город. В данном случае это намерение есть по и по Бахмуту", - сказал Кириленко.

Он объяснил, что россияне делают это, чтобы вытеснить наших военных из города. К тому же они понимают, что отношение Украины к своим защитникам отличается от отношения РФ.

"И понимают, что мы будем, как я уже сказал, одним из главных приоритетов сохранить жизнь наших защитников", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Кириленко рассматривает все возможные сценарии по ситуации вокруг Бахмута, но военные делают все, чтобы россияне не захватили город.

Отметим, что Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Захватчики пытаются перерезать украинским защитникам пути поставки в город.

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