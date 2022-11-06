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Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, - СМИ

Фото: Россия пытается вмешаться в выборы в США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия снова пытается вмешаться в выборы в США. Сейчас они, используя ботофермы, пытаются вывести вперед республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Группа американских экспертов из Recorded Future пишет, что начиная с сентября этого года в небольших соцсетях активизировались вероятно фальшивые аккаунты. В них отсутствует или указана ложная информация о пользователях, они не отвечают на сообщения, а их контент направлен исключительно на дискредитацию президента США Джо Байдена и демократов в разных регионах.

"Например, аккаунт, насчитывающий более 8000 подписчиков, публикует посты исключительно о политических темах - не только в одном штате, но и по всей стране - и часто распространяет вводящие в заблуждение ложные посты. Большинство из них получают мало вовлеченности от пользователей, но недавняя публикация о ФБР получила 43 ответа и была репостнута 64 раза", - говорится в публикации.

По данным экспертов, эта и другие схожие учетные записи связаны с тем же российским агентством, которое вмешивалось в президентские выборы 2016 года - Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

Основная цель таких вмешательств, по мнению издания, - это попытки привести республиканцев к победе во время выборов в Конгресс США и уменьшить таким образом военную поддержку Украины.

Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что военная и финансовая поддержка Украины со стороны США продолжится, несмотря на то, каким будет результат выборов в Конгресс.

Ранее также сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп намерен поучаствовать в выборах президента США, которые состоятся в 2024 году.

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