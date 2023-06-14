Россия пытается сдержать контрнаступление ВСУ с помощью авиации, - британская разведка

Как отмечается в сводке, это почти наверняка стало ответом на сообщения об усилении украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы России (ВКС) пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха.

По данным британской разведки, несмотря на всплеск, ежедневная скорость боевых вылетов ВКС остается намного ниже, чем пиковая до 300 ежедневных боевых вылетов в начале войны.

"С начала вторжения юг Украины часто был более доступен для операций российской авиации по сравнению с другими участками фронта. За последний год ВКС увеличили использование оружия класса "воздух-земля", такого как планирующие бомбы, которые позволяют штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей", - отмечают в Минобороны Британии.

Использование авиации в войне

Ранее британская разведка неоднократно сообщала о низкой активности российской авиации в связи с эффективностью украинской ПВО. Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над удерживаемой Россией территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль.

При этом по всей России Воздушно-космические силы РФ вероятно, сохранили практически нетронутым парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 единиц с начала вторжения.

Переломным моментом в воздушном противостоянии может стать получение Украиной западных истребителей F-16, которые значительно эффективнее российской техники. Украинские пилоты должны начать обучение на F-16, однако пока неизвестно, когда эти самолеты будут переданы Украине.