Россия пытается компенсировать неудачи: ОБСЕ осудило массированный обстрел по Украине

В своем заявлении руководство ОБСЕ заявило о том, что целями для российских ракет были жилые дома, площади, улицы, парки и детские площадки в час пик.

"Эти ужасные военные действия олицетворяют полное пренебрежение и нарушение международного права, в частности международного гуманитарного права. Единственная причина этих грубых и жестоких актов - распространение террора и компенсирование неудачи в достижении тактических и стратегических целей", - пишет ОБСЕ.

Также организация заявила о единстве с народом Украины и преданной поддержке защиты общих ценностей, а также основных обязательств ОБСЕ.