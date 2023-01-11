Россия пытается добиться экономической стабильности за счет китайских юаней

Как пишет Reuters, тем самым Кремль хочет подчеркнуть растущее значение китайской валюты в усилиях России по обеспечению экономической стабильности в условиях западных санкций. При этом такое решение было принято вместе со снижением доходов от нефти и газа.

"После того, как Запад ввел строжайшие санкции в современной истории из-за войны в Украине, экономика России теперь все больше поворачивается в сторону Китая. Китайских студентов стало больше в российских университетах, китайский язык украшает вывески в туристических местах Москвы рядом с английским и русским языками, а президент РФ Владимир Путин анонсирует безграничное партнерство с президентом Си Цзиньпином", - фиксирует подобные процессы издание.

Кроме того, Министерство финансов РФ, которое вместе с Центробанком России управляло экономической реакцией страны на санкции, заявило, что с 13 января продаст 54,5 млрд рублей (798 млн долларов) в иностранной валюте, то есть в китайских аюнях.

"В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренней экономической конъюнктуры, а также снижения влияния нестабильной конъюнктуры энергетического рынка на российскую экономику и государственные финансы Минфин возобновит операции по покупке/продаже ликвидных активов", - уверяет министерство.

По мнению Reuters, китайский юань стал основным игроком в России после введения западных санкций против РФ, хотя после распада Советского Союза в 1991 году в стране царил доллар США. По данным издания, доля китайской национальной валюты на российском валютном рынке в ноябре достигла 48% по сравнению с менее чем 1% в начале 2022 года.

Российский центробанк заявил, что будет совершать сделки на форекс на рынке юаней Московской биржи - юань-рубль для расчетов завтра.