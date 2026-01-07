Россия накапливает силы в Серебрянском лесу, чтобы обойти Дроновку, - ГВ "Восток"

Ситуация в Дроновке в Донецкой области остается напряженной, ведь российские захватчики пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки войск "Восток".
По данным УВ "Восток", на Славянском направлении ситуация вокруг Дроновки остается напряженной. С начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу.
Как пояснили военные, конечной целью армии РФ является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного.
"Наши защитники целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу накопления транспорта и живой силы противника", - говорится в сообщении.
В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 373 оккупантов за минувшие сутки.
Также уничтожено 1907 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) различных типов и 65 единиц другого вооружения и техники, в том числе два танка.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 47 расчетов российских БпАК.
Напомним, недавно сообщалось, что пехотные группы россиян пытаются инфильтроваться в поселок Дроновка и обойти позиции ВСУ по дороге Северск-Закитное. Российские войска также активно давят в направлении Ямполя.
Ранее военные рассказывали, что противник пытался переправить личный состав через реку в районе Дроновки, Платоновки и Закитного, в частности со стороны Ямполя, используя моторизованные резиновые лодки.
Целью операции было закрепление на прибрежной полосе для размещения артиллерии и БпЛА, а также установление контроля над логистическими маршрутами. Однако украинские защитники уничтожили вражеский десант и показали кадры боевые работы.
По последним данным Генштаба, за прошедшие сутки, 6 января, на Славянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника в сторону Резниковки.