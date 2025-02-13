Россия может уменьшить объемы производства ударных дронов "Шахед", - ISW

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко 12 февраля сообщил, что в 2024 году завод в российский особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан выпустил более 6000 беспилотников "Шахед" и тысячи дронов-приманок.

По данным ISW, с января по сентябрь 2024 года на этом заводе было произведено 5760 беспилотников "Шахед". Следовательно, предполагают в Институте, отчет Коваленко свидетельствует о том, что с октября по декабрь 2024 года завод не смог изготовить большее количество дронов.

"Вероятно, завод пытается найти достаточно материалов для поддержания высоких темпов производства дронов "Шахед", ведь Россия все еще полагается на Иран в поставках компонентов для беспилотников, либо пытается получать высокотехнологичные компоненты из-за рубежа в обход западных санкций", - предполагают в Институте изучения войны.

Кроме того, в ISW не исключают, что российская оборонно-промышленная база также может пытаться выяснить, как производить компоненты для беспилотников внутри страны с использованием иранских производственных лицензий.

"Как вариант, Россия может предоставить приоритет производству беспилотников-приманок для обхода и перегрузки украинской ПВО, вместо того, чтобы сосредоточиться на более дорогих ударных беспилотниках "Шахед", - предполагают в Институте изучения войны.