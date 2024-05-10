Россия может задумываться о более масштабном наступлении на Харьков, - Белый дом

Наступление на Харьковскую область

Напомним, сегодня, 10 мая, украинские защитники зафиксировали попытки россиян прорвать границу на севере Харьковской области.

Врагу этого сделать не удалось - он понес потери в личном составе и технике. Но попытки наступления продолжаются.

Нацгвардия уже обнародовала фото, на которых можно заметить уничтоженные российские БМП и ликвидированных российских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в Харьковской области. В частности, было обсуждено усиление границы в регионе.

Более детально о ситуации в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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