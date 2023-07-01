Россия может использовать теракт на ЗАЭС для остановки контрнаступления ВСУ, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Есть серьезная угроза, потому что Россия технически готова для того, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу. Мы все это обсуждаем с партнерами, для того, чтобы все понимали, для чего это Россия делает, потому что нужно найти логику. Кроме того, что они террористы, есть еще и логика в этих действиях", - заявил он.

Зеленский добавил, что россияне могут спровоцировать взрыв на ЗАЭС и показать как будто это сделали не они

"Зачем? Чтобы показать, что эта война опасна для мира. Спровоцировать это так, что это сделали не они. Для информационного пространства, для того, чтобы люди боялись этого, для того, чтобы потом партнеры, которые являются скептиками, начали политически останавливать Украину, останавливать наши контрнаступательные действия", - сказал президент.

По его словам, украинская сторона много обсуждала с партнерами переход станции под контроль Украины.

"И еще важно, чтобы в момент перехода контроля станции от России к Украине все было проверено. Потому что может быть дистанционное минирование. Чтобы потом сказать: "Вот когда все было под контролем оккупанта, все было хорошо, а сейчас, пожалуйста, есть выброс". Важный момент", - отметил Зеленский.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.

После этого в разведке несколько раз напоминали о планах россиян, а недавно сообщили, что они сокращают присутствие на станции.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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