Россия может отправить в Украину несколько тысяч солдат из КНДР до конца года, - WP

Представитель украинской военной разведки на условиях анонимности рассказал, что северокорейские офицеры уже находятся на территории Украины, которую оккупировала Россия, для наблюдения за российскими войсками и изучения поля боя. Но украинские военные еще не сталкивались с северокорейскими подразделениями, которые участвовали в боях.

Собеседник WP отмечает, что пока неизвестно, где именно на фронте могут развернуть подразделения по военным КНДР. Один из вариантов - в приграничных регионах России, чтобы освободить российские войска для участия в боевых действиях в Украине. Представитель украинской разведки добавил, что это могло бы оказать значительное влияние.

"Это может быть существенная помощь. Особенно, если речь идет об высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации", - отметил представитель разведки.

Некоторые южнокорейские эксперты считают такой сценарий возможным.