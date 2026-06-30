Россия может начать наступление на Черниговщину, - Сырский
Российские оккупанты рассматривают несколько вариантов наступательных операций с севера. Враг может атаковать Черниговскую область.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью ТСН заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Мы знаем, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) поставил задачу российскому генеральному штабу просчитать разные варианты наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий", - отметил генерал.
По его словам, российский генштаб подготовил несколько вариантов действий. Один из них - наступление с территории Беларуси. Но, как отметил Сырский, он не думает, что руководство РБ согласиться, чтобы россияне снова использовали белорусскую территорию в качестве плацдарма. Но Украина учитывает и такой вариант.
"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными, возможны наступательные действия на севере с территории России, с Брянской области... Не на Киев, на Черниговскую область", - отметил главнокомандующий.
Он уточнил, что россияне таким образом попытаются проникнуть вглубь украинской территории, чтобы вынудить перебросить украинских защитников с основных важных направлений. В том числе это касается тех участков фронта, где Украина проводит активные действия. РФ хочет расстянуть фронт и лишить Украину резервов.
Беларусь строит объекты для "СВО"
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Беларусь возводит возле границы с Украиной объекты для российской "СВО".
Речь о дорогах и складах для хранения боеприпасов. Глава государства отметил, что такие процессы необходимо остановить.
Также ранее Зеленский предупреждал, что Россия может использовать белорусскую территорию для новой наступательной операции против Украины.
При этом недавно самопрозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не хочет воевать против Украины.