Россия может начать наступление на Черниговщину, - Сырский

Российские оккупанты рассматривают несколько вариантов наступательных операций с севера. Враг может атаковать Черниговскую область.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью ТСН заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Мы знаем, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) поставил задачу российскому генеральному штабу просчитать разные варианты наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий", - отметил генерал.

По его словам, российский генштаб подготовил несколько вариантов действий. Один из них - наступление с территории Беларуси. Но, как отметил Сырский, он не думает, что руководство РБ согласиться, чтобы россияне снова использовали белорусскую территорию в качестве плацдарма. Но Украина учитывает и такой вариант.

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными, возможны наступательные действия на севере с территории России, с Брянской области... Не на Киев, на Черниговскую область", - отметил главнокомандующий.

Он уточнил, что россияне таким образом попытаются проникнуть вглубь украинской территории, чтобы вынудить перебросить украинских защитников с основных важных направлений. В том числе это касается тех участков фронта, где Украина проводит активные действия. РФ хочет расстянуть фронт и лишить Украину резервов.

Беларусь строит объекты для "СВО"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Беларусь возводит возле границы с Украиной объекты для российской "СВО".

Речь о дорогах и складах для хранения боеприпасов. Глава государства отметил, что такие процессы необходимо остановить.