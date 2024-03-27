Россия не может получить деньги за нефть из Китая, Турции и ОАЭ из-за санкций, - Reuters

Как отмечает агентство, задержки платежей сокращают доходы Кремля и делают их нестабильными, позволяя Вашингтону достичь двойной цели в области санкций - сорвать поступление денег в Кремль, чтобы наказать его за войну против Украины, не прерывая при этом глобальные энергетические потоки.

По данным восьми банковских и торговых источников, в последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.

Банки, опасаясь вторичных санкций США, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Исламский банк Дубая (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами, сообщили два источника.

Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы, сообщили четыре источника.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщениях о том, что банки в Китае замедлили выплаты.

"Конечно, беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику продолжается. Это, конечно, создает определенные проблемы, но не может стать препятствием для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений (с Китаем)", - заявил Песков.

Санкции США

Запад ввел множество санкций против России после того, как она вторглась в Украину в феврале 2022 года. Работа с российской нефтью не является незаконной, если она продается ниже установленного Западом ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Экспорт российской нефти и платежи за нее были нарушены в первые месяцы войны, но позже нормализовались, когда Москва перенаправила потоки нефти в Азию и Африку, подальше от Европы.

"Проблемы вернулись в декабре после того, как банки и компании осознали, что угроза вторичных санкций США реальна", - сказал один из торговых источников.

Источник имел в виду приказ Минфина США от 22 декабря 2023 года, согласно которому санкции могут быть применены за уклонение ценового потолка на нефть в отношении иностранных банков, и содержится призыв к ним усилить соблюдение требований.

Это стало первым прямым предупреждением о возможности вторичных санкций против России, поставив ее в один ряд с Ираном в некоторых сферах торговли.

По словам торговых источников, после приказа США китайские, ОАЭ и турецкие банки, работающие с Россией, увеличили количество проверок, начали запрашивать дополнительную документацию и обучили больше сотрудников, чтобы убедиться, что сделки соответствуют ценовому пределу.

Дополнительные документы также могут включать подробную информацию о собственности всех компаний, участвующих в сделке, и личные данные лиц, контролирующих эти организации, чтобы банки могли проверить любые воздействия на список SDN.

В конце февраля банкам ОАЭ пришлось усилить контроль над платежами, поскольку их попросили предоставить данные американским банкам-корреспондентам и казначейству США, если у них есть транзакции, которые идут в Китай от имени российской организации, по словам одного банковского источника, знакомого с ситуацией.

"Это означало задержки в обработке платежей в Россию", - сказал один из источников.

Один источник сообщил, что один платеж был задержан на два месяца, а другой сообщил, что задержки составили две-три недели.

"Это стало сложно, причем даже не для долларовых операций. Иногда на проведение прямой сделки юань-рубль уходят недели", - сказал один из трейдеров.