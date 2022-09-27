Россия может экономить ракеты для ударов по Украине зимой: что под угрозой

Он отметил, что оккупанты начали активно использовать беспилотники для атак, поскольку не имеют неограниченного запаса высокоточных ракет.

"Поэтому они начали применять активнее БПЛА. Очевидно, что ракеты они начали беречь для стратегических целей - это объекты критической инфраструктуры, возможно, они берегут ракеты на зиму", - объяснил Игнат.

Кроме того, он рассказал, что уничтожение большого количества российских боевых самолетов в последние дни связано с тем, что ВСУ ведут контрнаступление на нескольких участках, поэтому противник все чаще приближает авиацию к линии фронта.

Напомним, что 11 сентября, РФ нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре в Харьковской области, в результате чего была повреждена ТЭЦ-5 . Поэтому в ряде областей наблюдались перебои со светом.

Добавим, что из-за российских обстрелов страдает Запорожская АЭС. В "Энергоатоме" предупредили, что станция из-за действий россиян может перейти в режим блекаута и объяснили, чем это опасно.

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