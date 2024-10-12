Россия могла забрать свои МиГ-31К из Беларуси, - "Гаюн"

Два российских истребителя МиГ-31К прибыли на аэродром "Мачулищи" 9 и 10 октября. Но 10 октября оба самолета взлетели с белорусского аэродрома.

"Позже ряд мониторинговых каналов сообщил о посадке МиГов в "Мачулищах", мы же, в свою очередь, этого не подтверждали и не сообщали о посадке истребителей. Исходя из доступной информации, нам известно, что после взлета МиГ-31К не вернулись на аэродром", - заявляет "Гаюн".

Как отмечает мониторинговый Telegram-канал, истребители после взлета с "Мачулищ" взяли курс на юг, пролетели мимо Барановичей, а затем взяли курс в сторону РФ. Поэтому "Гаюн" считает, что российские МиГ-31К, вероятнее всего, вернулись на территорию РФ.