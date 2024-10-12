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Россия могла забрать свои МиГ-31К из Беларуси, - "Гаюн"

Фото: россияне могли забрать МиГ-31К из Беларуси (wikipedia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Истребители МиГ-31К могли вернуться из Беларуси в Россию. Российские самолеты не пробыли на территории Беларуси и два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский мониторинговый Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Два российских истребителя МиГ-31К прибыли на аэродром "Мачулищи" 9 и 10 октября. Но 10 октября оба самолета взлетели с белорусского аэродрома.

"Позже ряд мониторинговых каналов сообщил о посадке МиГов в "Мачулищах", мы же, в свою очередь, этого не подтверждали и не сообщали о посадке истребителей. Исходя из доступной информации, нам известно, что после взлета МиГ-31К не вернулись на аэродром", - заявляет "Гаюн".

Как отмечает мониторинговый Telegram-канал, истребители после взлета с "Мачулищ" взяли курс на юг, пролетели мимо Барановичей, а затем взяли курс в сторону РФ. Поэтому "Гаюн" считает, что российские МиГ-31К, вероятнее всего, вернулись на территорию РФ.

Напомним, переброска российских истребителей МиГ-31К в Беларусь стала первым подобным случаем за последние полтора года. МиГ-31К представляют опасность из-за своего вооружения - гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая имеет дальность до 2000 км и достигает любой точки в Украине за считанные минуты.

Почему Россия снова перебрасывала свои истребители в Беларусь и может ли это представлять угрозу для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияБеларусьМіГ-31К