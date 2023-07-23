RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия модернизировала некоторые виды ракет, - Скибицкий

Фото: ракеты Х-22 и "Оникс" модернизировала РФ (twitter com)
Автор: Наталия Гурковская

Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс". Кроме того, они возобновили использование комплексов "Бастион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканала "Мы - Украина" представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

"Мы четко знаем, что были проведены мероприятия по модернизации некоторых видов (ракет, - ред.). Там же сама Х-22 по сути уже стала Х-32, то есть прошла модернизацию", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, ГУР владеет информацией о тех планах и тех мероприятиях, которые осуществляла Российская Федерация по модернизации и ракет "Ониксов".

"Осенью они часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Тогда было очень много именно подрывов, а не попаданий", - добавил он.

Он также добавил, что после модернизации россияне вновь возобновили использование комплексов "Бастион", которые применяют против гражданских объектов.

Обстрел Одессы

В ночь на 23 июля, российские войска снова обстреляли Одессу, использовав пять видов ракет, выпустив 20 ракет. Силы ПВО сбили половину вражеских ракет. При этом во время этой атаки в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор, один человек погиб, 22 получили ранения. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация