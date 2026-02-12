Россия массированно атаковала Одессу "Шахедами": первые данные о повреждениях и пожарах

По словам чиновника, под ударом оказались Одесса и Одесский район.

Воздушная тревога была объявлена в Одесском районе около 00:08. Впоследствии, в 00:19, руководитель ОВА призвал жителей Одессы и района срочно находиться в укрытиях из-за угрозы ударов.

В Воздушных силах предупредили о движении ударных БпЛА курсом на Одесскую область, а затем о большой группе на Одессу.

Воздушная тревога продолжалась почти час. В 01:02 был объявлен отбой.

Уже после этого стало известно о последствиях атаки. По словам Олега Кипера, враг массированно атаковал Одесскую область ударными БпЛА. В областном центре зафиксированы предварительные повреждения жилой инфраструктуры. Также в результате попаданий возникли пожары.

О повреждении объекта инфраструктуры заявил в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Сейчас информация о возможных пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия обстрела и устанавливают масштабы разрушений.

Официальные данные о количестве поврежденных зданий и характере разрушений обещают обнародовать после завершения обследований.