Россия массированно атаковала Одессу "Шахедами": первые данные о повреждениях и пожарах

Иллюстративное фото: спасатели на месте попадания дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 12 февраля Россия осуществила массированную атаку дронами на Одессу и район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ОГА Олега Кипера.

По словам чиновника, под ударом оказались Одесса и Одесский район.

Воздушная тревога была объявлена в Одесском районе около 00:08. Впоследствии, в 00:19, руководитель ОВА призвал жителей Одессы и района срочно находиться в укрытиях из-за угрозы ударов.

В Воздушных силах предупредили о движении ударных БпЛА курсом на Одесскую область, а затем о большой группе на Одессу.

Воздушная тревога продолжалась почти час. В 01:02 был объявлен отбой.

Уже после этого стало известно о последствиях атаки. По словам Олега Кипера, враг массированно атаковал Одесскую область ударными БпЛА. В областном центре зафиксированы предварительные повреждения жилой инфраструктуры. Также в результате попаданий возникли пожары.

О повреждении объекта инфраструктуры заявил в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Сейчас информация о возможных пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия обстрела и устанавливают масштабы разрушений.

Официальные данные о количестве поврежденных зданий и характере разрушений обещают обнародовать после завершения обследований.

 

Отметим, что Одесская область остается одной из целей регулярных атак беспилотниками, которые враг использует для поражения гражданской инфраструктуры.

