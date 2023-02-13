Россия манипулировала темой переговоров, чтобы затянуть поставки западных танков, - ISW

Аналитики отмечают, что в течение декабря 2022 года Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах. Его активизация совпала с подготовкой РФ к обширной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года.

В планах Кремля было сыграть на стремлении Запада к мирным переговорам и помешать поставкам танков к возобновлению их инициативы на восточном фронте. Это продолжалось до 27 декабря, пока министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не заявил, что они будут добиваться военного решения в Украине.

В ISW считают, что тогда было слишком поздно, чтобы танки от западных партнеров пришли вовремя и помешали российскому наступлению.

"Рассказ о мирных переговорах с Россией, безусловно, не был единственной или даже главной причиной задержки со снабжением Западом танков Украине. Однако время ее начала, усиления и прекращения Кремлем убедительно свидетельствует о том, что она была приурочена к поддержке продолжающегося российского наступления сейчас", - пишут аналитики.