Россия рисует "победы" на фронте с помощью ИИ: в ISW раскрыли замысел Кремля

Кремль стремится создать впечатление масштабного продвижения своих войск, а для подтверждения успехов использует сомнительные видеоматериалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Министерство обороны России и российские военные блоггеры продолжают преувеличивать результаты действий оккупационных войск. Аналитики связывают это с систематической информационной кампанией Кремля, целью которой является создание впечатления о значительных успехах русской армии.
15 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов провел публичную инспекцию Восточной группировки войск. После этого российское Минобороны заявило, что военные якобы захватили Рыбальское юго-западнее Александровки, а всего в летнюю кампанию взяли под контроль 19 населенных пунктов.
Параллельно российский военный блоггер "Воин ДВ", регулярно публикующий материалы из зоны ответственности Восточной группировки войск, 14 и 15 августа обнародовал большое количество видео.
По его утверждению, кадры были сделаны в период с 12 по 14 августа. На них российские военнослужащие с флагами якобы находятся в ряде населенных пунктов вблизи Александровки и Гуляйполя.
Блогер также заявил, что эти материалы стали ответом на недавние кадры с поднятием украинского флага. По всей вероятности, он имел в виду сообщение Украины от 12 августа об освобождении 26 сел в направлении Александровки в результате контрнаступательных действий в январе-августе 2026 года.
В ISW обратили внимание на достоверность обнародованных российской стороной видео. Аналитики имеют основания полагать, что значительная часть материалов "Воина ДВ" не соответствует действительности.
В частности, некоторые фрагменты, вероятно, созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта. Другие видео могут содержать старые кадры, выдаваемые за недавние.
Таким образом, видеоматериалы не могут служить надежным подтверждением заявленного российского продвижения.
В то же время 15 августа "Воин ДВ" заявил о якобы захвате российскими войсками украинских позиций к западу от линии Александровка-Христофоровка. Также он утверждал о прорыве украинской обороны в районе Ровно и Копанов и продвижении российских войск к западу от Новоселовки.
Другой российский военный блоггер в тот же день заявил о продвижении окупантов вблизи Новоселовки, Долинки и Либицкого, а также в направлении Большой Михайловки.
По оценке ISW, действия российского Минобороны и военных блоггеров соответствуют более широкой кампании Кремля, направленной на формирование нужного информационного эффекта.
Речь идет о распространении утверждений о тактических успехах русской армии даже в районах, где оккупанты не имеют устойчивых позиций. Таким образом, Москва стремится создать ошибочное впечатление о якобы масштабном продвижении войск и возможном обвале украинской обороны.
То есть, российская сторона пытается влиять не только на восприятие ситуации внутри РФ, но и на оценку протекания войны за пределами России.
Напомним, в течение января-августа 2026 года ВСУ уволили 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. В общей сложности украинские военные вернули под контроль около 745 квадратных километров территории.