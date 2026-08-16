Россия рисует "победы" на фронте с помощью ИИ: в ISW раскрыли замысел Кремля

Министерство обороны России и российские военные блоггеры продолжают преувеличивать результаты действий оккупационных войск. Аналитики связывают это с систематической информационной кампанией Кремля, целью которой является создание впечатления о значительных успехах русской армии.

Что заявляет Россия

15 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов провел публичную инспекцию Восточной группировки войск. После этого российское Минобороны заявило, что военные якобы захватили Рыбальское юго-западнее Александровки, а всего в летнюю кампанию взяли под контроль 19 населенных пунктов.

Параллельно российский военный блоггер "Воин ДВ", регулярно публикующий материалы из зоны ответственности Восточной группировки войск, 14 и 15 августа обнародовал большое количество видео.

По его утверждению, кадры были сделаны в период с 12 по 14 августа. На них российские военнослужащие с флагами якобы находятся в ряде населенных пунктов вблизи Александровки и Гуляйполя.

Блогер также заявил, что эти материалы стали ответом на недавние кадры с поднятием украинского флага. По всей вероятности, он имел в виду сообщение Украины от 12 августа об освобождении 26 сел в направлении Александровки в результате контрнаступательных действий в январе-августе 2026 года.

При чем здесь ШИ

В ISW обратили внимание на достоверность обнародованных российской стороной видео. Аналитики имеют основания полагать, что значительная часть материалов "Воина ДВ" не соответствует действительности.

В частности, некоторые фрагменты, вероятно, созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта. Другие видео могут содержать старые кадры, выдаваемые за недавние.

Таким образом, видеоматериалы не могут служить надежным подтверждением заявленного российского продвижения.

В то же время 15 августа "Воин ДВ" заявил о якобы захвате российскими войсками украинских позиций к западу от линии Александровка-Христофоровка. Также он утверждал о прорыве украинской обороны в районе Ровно и Копанов и продвижении российских войск к западу от Новоселовки.

Другой российский военный блоггер в тот же день заявил о продвижении окупантов вблизи Новоселовки, Долинки и Либицкого, а также в направлении Большой Михайловки.

Зачем Кремлю такие заявления

По оценке ISW, действия российского Минобороны и военных блоггеров соответствуют более широкой кампании Кремля, направленной на формирование нужного информационного эффекта.

Речь идет о распространении утверждений о тактических успехах русской армии даже в районах, где оккупанты не имеют устойчивых позиций. Таким образом, Москва стремится создать ошибочное впечатление о якобы масштабном продвижении войск и возможном обвале украинской обороны.

То есть, российская сторона пытается влиять не только на восприятие ситуации внутри РФ, но и на оценку протекания войны за пределами России.