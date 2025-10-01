ua en ru
Россия должна заплатить: Фон дер Ляйен обосновала репарации Украине на 140 млрд евро

Брюссель, Среда 01 октября 2025 14:06
Россия должна заплатить: Фон дер Ляйен обосновала репарации Украине на 140 млрд евро Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ответственность за войну должна нести Россия, а не налогоплательщики ЕС. Существует законный путь для передачи Украине 140 млрд евро российских денег.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы живем в неспокойные времена. Россия испытывает нашу решимость", - сказала фон дер Ляйен перед неформальным саммитом лидеров ЕС в Копенгагене.

По словам главы Еврокомиссии, на саммите будет обсуждаться план изъятия 140 млрд евро замороженных российских активов. Эти средства могут быть направлены на финансирование обороны Украины.

Фон дер Ляйен отметила, что существует "законный путь" для такого шага. Она подчеркнула, что ЕС должен использовать все возможные инструменты для привлечения России к ответственности.

По словам фон дер Ляйен, "платить за поддержку Украины должна не только Европа, но и Россия, которая несет ответственность за войну".

Ее позицию поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она также заявила, что помощь Киеву не должна опираться исключительно на "деньги налогоплательщиков", а финансироваться за счет замороженных активов Кремля.

Репарации с России

Напои ним, согласно плану ЕС, с 2026 года Украина начнет получать репарации от России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.

Украина вернет этот "кредит" только в том случае, если сама Россия выплатит ей репарации. В любом случае Москва лишиться этих денег.

