Россия должна заплатить: Фон дер Ляйен обосновала репарации Украине на 140 млрд евро

Ответственность за войну должна нести Россия, а не налогоплательщики ЕС. Существует законный путь для передачи Украине 140 млрд евро российских денег.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Мы живем в неспокойные времена. Россия испытывает нашу решимость", - сказала фон дер Ляйен перед неформальным саммитом лидеров ЕС в Копенгагене.

По словам главы Еврокомиссии, на саммите будет обсуждаться план изъятия 140 млрд евро замороженных российских активов. Эти средства могут быть направлены на финансирование обороны Украины.

Фон дер Ляйен отметила, что существует "законный путь" для такого шага. Она подчеркнула, что ЕС должен использовать все возможные инструменты для привлечения России к ответственности.

По словам фон дер Ляйен, "платить за поддержку Украины должна не только Европа, но и Россия, которая несет ответственность за войну".

Ее позицию поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она также заявила, что помощь Киеву не должна опираться исключительно на "деньги налогоплательщиков", а финансироваться за счет замороженных активов Кремля.