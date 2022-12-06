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Россия имеет ракет на несколько масштабных атак. После выйдет в ноль, - Буданов

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

У РФ осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. После чего россияне выйдут в полный ноль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Да, на самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации", - говорит. Буданов.

По его словам, производство новых российских ракет есть, но оно ничтожно по сравнению с огромным количеством, которое они применяют во время атак.

"Если говорить о конкретных цифрах и объемах - недавно министр обороны обнародовал эту информацию. Реально у них осталось (ракет - ред.) еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, уверенно к этому они идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения", - отметил Буданов.

Напомним, ранее глава Минобороны Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, оставшихся у страны-агрессора.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у России есть ресурс для 3-4 массированных ударов, равноценных последним атакам (в частности, той, которая была 15 ноября).

Впрочем, россияне пока и дальше продолжают массированно бить ракетами по территории Украины. В частности последняя такая атака произошла вчера, а украинцев уже предупредили о вероятности очередного террора и сегодня.

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