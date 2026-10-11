У России есть новый план для подрыва поддержки Украины, - FT

Согласно данным журналистов, европейские спецслужбы предупредили руководителей оборонных предприятий о росте угрозы покушений, которые готовит Россия.

Как стало известно, Кремль приказал расширить диверсионную деятельность и гибридные операции в Европе. Ключевая цель Путина - ослабить поддержку Украины в ближайшие месяцы.

В зоне риска прежде всего оказались руководители небольших компаний, производящих беспилотники и комплектующие к ним. Некоторые европейские страны серьезно отнеслись к этой угрозе.

Например, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) усилило взаимодействие с руководством и сотрудниками оборонных компаний. В частности, им рекомендуют при необходимости пользоваться услугами частной охраны.

Глава BfV Синан Селен предупредил немецких парламентариев, что Россия целенаправленно готовит насильственные действия против отдельных лиц силами государственных или подконтрольных государству структур.

По его словам, меняются как цели и методы таких операций, так и исполнители. В частности, Россия привлекает представителей организованной преступности.

Также стало известно, что за подобными операциями в основном стоит Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Ведомство меняет подходы к организации диверсий, активнее сотрудничая с криминальными группировками.

Вместо отдельных исполнителей, завербованных через интернет за деньги, российские разведчики все чаще привлекают трансграничные сети агентов. При этом сбор информации, логистику, планирование и непосредственное выполнение задач распределяют между разными группами и отдельными лицами.

Важно понимать, что российским спецслужбам необязательно доводить дело до реальных попыток убийства. Они рассчитывают, что само ощущение опасности и страх стать мишенью могут повлиять на решение людей сотрудничать с Украиной.

"Они хотят, чтобы люди дважды подумали, прежде чем вести бизнес с Украиной", - объяснил один из представителей разведки.