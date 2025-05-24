Россия имеет "четырехмесячное окно" для прорыва возле Харькова, но шансы невысоки, - RUSI

По данным, противник активизировал перегруппировку личного состава сразу за границей, в частности в районах, прилегающих к городу-герою Харькову.

Враг пытается приблизить силы к линии соприкосновения, однако украинские военные отмечают, что текущие штурмы остаются неэффективными.

Аналитики предполагают, что Россия имеет примерно "четыре месяца" для активных наступательных действий - до наступления осенней непогоды и возможного исчерпания запасов советской техники.

В то же время часть российских резервов, в частности десантников, участвовавших в боевых действиях на севере, могут перебросить на другие направления, например, в Донецкую область.

Усиление давления

Отдельные эксперты, в частности из RUSI, считают, что летнее наступление РФ будет не стремительным прорывом, а постепенным усилением давления на нескольких участках фронта.

Однако угроза атаки на приграничные города, в частности Харьков и Сумы, сохраняется.

"Я думаю, они должны знать, что это их последний год наращивания вооружений, прежде чем они достигнут плато",- сказал профессор Кларк, имея в виду проблемы России с производством танков.

До сих пор Россия использовала свои огромные запасы техники, оставшиеся с советских времен, причем лишь около 25% ее бронетехники поступает из нового производства.

Ранее сообщалось, что российские силы пытались закрепиться на севере, но сейчас речь идет скорее о сосредоточении войск для потенциальной новой операции.

Украинская сторона внимательно мониторит ситуацию и готовится к любому развитию событий.